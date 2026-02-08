PSG / OM – Le groupe parisien avec le retour de Kvaratskhelia

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Pour ce Classico, Luis Enrique peut compter sur le retour de Khvicha Kvaratskhelia.

Lors du troisième et dernier Classico de la saison, le PSG voudra s’imposer devant ses supporters contre Marseille pour reprendre la tête de la Ligue 1 et mettre l’OM à douze points derrière. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Touché à la cheville contre Newcastle le 28 janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia était de retour à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu ces derniers jours. L’international géorgien figure bien dans la liste des joueurs convoqués par le coach du PSG pour ce Classico.

Fabian Ruiz trop juste

Ce ne sera malheureusement pas le cas pour Fabian Ruiz. Victime d’une contusion au genou contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, le numéro 8 du PSG poursuit ses soins et est encore trop juste pour pouvoir rejouer. Autre absent de marque de ce groupe de Luis Enrique, Achraf Hakimi. Expulsé contre Strasbourg la semaine dernière, le latéral droit marocain a été suspendu pour un match plus un avec sursis. Il manquera donc ce Classico. Enfin, absent depuis le 20 décembre, Quentin Ndjantou est aussi absent du groupe. Le titi du PSG sera absent encore plusieurs mois, lui qui va être opéré de l’ischio-jambier droit. Seule recrue de l’hiver, Dro Fernandez figure bien dans le groupe. Fera-t-il sa première apparition ce soir ?

Le groupe du PSG