PSG / OM : Les attentes autour du Classique

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille, ce dimanche, 20h45 (sur Prime Video) au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un Classique dans un contexte particulier, qui redouble les attentes en ce début de saison.

C’est le match à ne pas perdre. Si les trois points sont évidemment à ne pas laisser à l’adversaire, le Classique relève aussi d’une question d’ego. Dans une rivalité historique, le PSG, l’OM et les supporters des deux clubs attendent cette rencontre avec la plus grande des impatiences. Et si Paris a tendance à remporter les combats des dix dernières années, les Marseillais peuvent surprendre. On se souvient de la victoire olympienne en 1/8e de finale de Coupe de France en février dernier, synonyme d’élimination pour le club de la capitale.

📹 Warren Zaire-Emery sur Ugarte : « Manu… Il est FOU ! Il récupère trop de ballons ! » 🤣🌟



Au-delà du choc, ce match porte beaucoup d’attentes pour le Paris Saint-Germain et ses derniers résultats. Occupant la 5e place du classement de Ligue 1, le club de la capitale (8) a 1 point de retard sur Marseille (9), et 3 sur l’actuel leader, Monaco (11). Le PSG aura alors à cœur de se relever après la défaite (2-3) face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de championnat, pour enfin retrouver le rythme de champion trouvé avant la trêve internationale. Une mission qui se confirme aussi naturellement après la copie parfaite déposée en Ligue des Champions, face à Dortmund, en début de semaine. Les Parisiens devront s’appuyer sur cette belle prestation pour continuer à développer ce collectif et cette intensité marquée au fer rouge par Luis Enrique depuis son arrivée.

Des joueurs attendus de pied ferme

Individuellement aussi, les joueurs son attendus. En partant du secteur défensif avec le gardien de but, Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien a été pris pour l’un des coupables de la défaite contre Nice, le clean sheet en Ligue des Champions semble avoir fait baisser la tension. Et en parlant de clean sheet, le portier pourra alors répondre à ses détracteurs en allant chercher son deuxième de la saison face à Marseille. Plus haut sur le terrain, l’entrejeu va aussi attirer l’attention. Alors que les doutes ne tournent toujours pas autour du titi parisien Warren Zaïre-Emery, c’est sur Vitinha et Manuel Ugarte que les yeux vont se poser. Après le match de haut niveau proposé par le Portugais mardi soir face au BVB, qui a quitté le Parc des Princes avec le trophée d’homme du match, les supporters attendent de voir s’il va enfin pouvoir trouver une régularité sur le long terme. Du côté de l’Uruguayen, les inquiétudes se portent sur son état physique. Touché lors de la séance d’entraînement de lundi, et avec un doute au-dessus de la tête pour sa participation au match de Ligue des Champions, à voir si l’entraineur espagnol prendra le risque de pousser sur ses jambes et de lui donner le temps de jeu qu’il mérite en ce début de saison.

Oh le face à face loupé par Dembele !!!! Énorme occasion parisienne 😳#PSGOGCN — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 15, 2023

Le gros morceau des interrogations se tourne vers l’attaque. Aucune recrue offensive n’a encore trouvé le chemin des filets. Si Gonçalo Ramos était proche d’ouvrir son compteur face à Dortmund (but refusé pour hors-jeu), le Portugais est en concurrence direct avec l’autre arrivant, Randal Kolo Muani. Le Français, arrivé plus tard pendant la période de mercato, a moins de temps de jeu. Néanmoins, titulaire pour le premier match de Ligue des Champions et auteur d’une passe décisive face à Nice le week-end dernier, le buteur fait preuve d’une présence satisfaisante. Sur les côtés, la titularisation de Kylian Mbappé ne fait aucun doute. En revanche, sur le côté droit, les interrogations sur Ousmane Dembélé se multiplient. Toujours pas concerné par le moindre but (0 but, 0 passe décisive), l’international français pourrait se méfier de perdre sa place au bénéfice de Bradley Barcola. Avantage à l’ex-joueur du FC Barcelone qui a encore la totale confiance de Luis Enrique, mais qui doit plus que jamais faire ses preuves. Comme lors du dernier match de championnat et la défaite au Parc des Princes face aux Niçois, Ousmane Dembélé, en manque d’inspiration, a été remplacé par Bradley Barcola à la 67e minute pour la première journée de C1 face au Borussia Dortmund. De quoi montrer au champion du monde 2018 que la concurrence est plus que jamais importante pour pousser les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.