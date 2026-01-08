Luis Enrique
Image : psg.fr

PSG / OM – Les compositions officielles

8 janvier 2026

Ce jeudi (19h sur Ligue 1+), le PSG et l’OM s’affrontent au Koweït pour le Trophée des Champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG remet l’un de ses titres en jeu. Après un sextuplé historique en 2025, le club de la capitale débute 2026 avec une nouveau trophée à glaner. Dans cette 30e édition du Trophée des Champions, le tenant du titre défie son rival, l’Olympique de Marseille. Et Luis Enrique n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ.

Un trio offensif Doué-Dembélé-Kvaratskhelia

Dans les buts, Lucas Chevalier enchaîne une deuxième titularisation de suite. En défense, Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes occupent les postes de latéraux tandis que Willian Pacho et Marquinhos forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le fameux trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est aligné. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé sera accompagné de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

Trophée des Champions – Stade : Jaber Al-Ahmad International Stadium – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Huseyin Okac et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Bastien Dechepy et Julien Schmit

  • Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
    • Remplaçants : Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, L.Hernandez, Mayulu, Barcola, Nsoki, James, Marin
  • Le XI de l’OM : Rulli – Pavard, Balerdi (c), Medina – Weah, Höjbjerg, Kondogbia, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixao
    • Remplaçants : Egan-Riley, Maupay, De Lange, O’Riley, Traoré, Vaz, Bakola, Murillo, Aubameyang
Youtube : Canal Supporters Paris

8 janvier 2026

