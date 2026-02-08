Enrique
PSG / OM – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des PrincesMarseille ce dimanche soir. Pour ce troisième et dernier Classico de la saison, le club de la capitale, poussé par ses supporters, voudra s’imposer afin de reprendre la tête du championnat et quasiment d’éliminer son adversaire du soir de la course au titre, lui qui comptera douze points de retard sur les Rouge & Bleu en cas de défaite ce soir. Pour ce Classico, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, suspendu, ni Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, blessés. 

Senny Mayulu au milieu de terrain

Pour ce PSG / OM, le coach espagnol a décidé, comme depuis son retour de blessure, de titulariser Matvey Safonov dans les buts. En défense, Warren Zaïre-Emery retrouve son couloir droit avec la suspension d’Achraf Hakimi. Le titi accompagne Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, ce sont Joao Neves, Vitinha et Senny Mayulu qui ont été choisis. Enfin, en attaque, Luis Enrique a titularisé Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur :Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrad – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy  – VAR : Nicolas Rainville et Romain Lissorgue.

  • Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola
    • Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, Hernandez, Lee, Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye, Dro
  • Le XI de Marseille : De Lange – Weah, Balerdi (cap.), Medina, Pavard, Emerson – Höjberg (cap.), Timber, Nwaneri – Greenwood, Gouiri
    • Remplaçants : Rulli, Egan-Riley, Abdelli, Vermeeren, Kondogbia, Nadir, Paixao, Aubameyang, Traoré

