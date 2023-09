Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et l’OM s’affrontent dans le choc de la 6e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont livré les compositions d’équipes.

Ce dimanche, au Parc des Princes, le 106e Classique officiel aura lieu entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Une rencontre importante pour Luis Enrique et ses hommes afin de se relancer en championnat. Et pour ce choc, le technicien espagnol a réservé une grosse surprise dans son onze de départ.

À voir aussi : PSG / OM : Les attentes autour du Classique

Barcola et Kolo Muani titulaires

Gianluigi Donnarumma gardera les buts parisiens. Il sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, le coach parisien a réservé une grosse surprise avec la titularisation de Bradley Barcola en lieu et place de Vitinha. L’ancien Lyonnais sera aligné sur l’aile gauche d’un 4-4-2. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte sont associés. Enfin, en attaque, un doute subsistait entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et c’est le Français qui sera aligné aux côtés de ses compatriotes, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En face, les Olympiens ont décidé de jouer en 5-3-2 avec un duo Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Feuille de match PSG / OM

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Alexandre Castro et Aurélien Berthomieu.