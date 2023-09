PSG / OM – les compositions probables du Classico

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique devrait aligner une équipe très proche de celle contre Dortmund.

Après son succès contre le Borussia Dortmund mardi soir (2-0), le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir dans le cadre de la réception de Marseille lors de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Il a ainsi l’embarras du choix pour composer son équipe pour défier les Marseillais. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. La défense devrait être composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Comme depuis le début de la saison, Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha devraient composer le milieu de terrain.

Gonçalo Ramos titulaire ?

La seule incertitude concerne le poste d’avant-centre et qui va accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque. Pour l’Equipe, il ne se fait aucun doute que ce sera Gonçalo Ramos. L’international portugais, remplaçant contre le Borussia Dortmund, était tout proche de s’offrir son premier but avec les Rouge & Bleu contre les Allemands, mais il a été désigné hors-jeu. Titulaire pour la première fois contre le Borussia, Randal Kolo Muani n’a pas réalisé une bonne performance. Pour Le Parisien, il reste tout de même une incertitude sur l’identité de l’attaquant de pointe contre les Marseillais.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé

Le XI probable de l’OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Rongier (c), Verertout – Ndiaye, Ounahi, Harit – Aubameyang

