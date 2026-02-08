PSG / OM – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir, le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Pour ce Classico, Luis Enrique devrait aligner une équipe qui se rapproche de son équipe type.

Avec le succès de Lens hier après-midi contre Rennes (3-1), le PSG se retrouve de nouveau deuxième de Ligue 1. Le club de la capitale peut récupérer sa place de leader ce dimanche soir (20h45, Ligue 1+), avec la réception – au Parc des Princes – de Marseille en clôture de la 21e journée. En cas de succès, les Parisiens prendront deux points d’avance sur les Lensois et mettront l’OM à douze longueurs. Pour ce troisième et dernier Classico de la saison, Luis Enrique devra faire sans Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambier droit et absent plusieurs mois, et de Fabian Ruiz, pas encore remis de sa blessure au genou contractée contre le Sporting le 20 janvier dernier. Mais il pourrait compter sur le retour de Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cheville contre Newcastle il y a dix jours et qui a repris l’entraînement collectif ces derniers jours.

Désiré Doué titulaire en attaque ou au milieu ?

Pour ce choc contre Marseille, Luis Enrique devrait de nouveau confier les buts du PSG à Matvey Safonov. Le Parisien et L’Equipe s’accordent sur la défense. Avec la suspension d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery va retrouver le poste de latéral droit. Le titi du PSG devrait accompagner Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, les deux quotidiens sont d’accord sur deux joueurs. Vitinha et Joao Neves devraient débuter. Pour accompagner les deux internationaux portugais, Le Parisien placerait Désiré Doué alors que L’Equipe titularise Senny Mayulu. Enfin, en attaque, ils ne sont pas non plus d’accord. Pour le quotidien sportif, Désiré Doué accompagnera Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pour le quotidien francilien, c’est Kang-in Lee, de retour de blessure contre Strasbourg, qui serait titulaire en attaque aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.