PSG / OM – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG accueille l’Olympique de Marseille en conclusion de la 26e journée de Ligue 1 avec pour ambition de conclure une semaine de rêve.

Après sa qualification historique pour les quarts de finale de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool, le PSG compte bien prolonger ce moment d’euphorie lors de ce 109e Classique face à l’Olympique de Marseille. Dans une forme étincelante, les joueurs de Luis Enrique ne comptent pas faire de cadeaux au rival marseillais, en conclusion de cette 26e journée de Ligue 1. Et pour cela, le technicien espagnol devrait aligner une équipe compétitive où quelques joueurs cadres devraient débuter sur le banc après la débauche d’énergie de mardi dernier.

Doué ou Kvaratskhelia en attaque ?

Selon L’Equipe, Luis Enrique devrait réaliser quelques changements à certains postes. Dans les buts, aucune surprise ne devrait avoir lieu avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. De retour à l’entraînement collectif hier, Marquinhos pourrait tout de même débuter sur le banc et laisser son compatriote Lucas Beraldo former la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont pressentis pour occuper les couloirs défensifs. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver une place de titulaire afin d’accompagner Fabian Ruiz et Vitinha. Pour l’attaque, le quotidien sportif voit un trio offensif composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent avec deux changements : la titularisation de Lucas Hernandez en lieu et place de Nuno Mendes et un trio offensif 100% internationaux français avec la présence de Désiré Doué aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz (c) – Doué, Dembélé, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz (c) – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable de l’OM : Rulli – Balerdi (c), Luiz Felipe (ou Lirola), Kondogbia – Luis Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin – Greenwood, Gouiri, Rabiot

Les compositions probables de PSG / OM (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / OM (Le Parisien)