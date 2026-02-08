PSG / OM – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique de Marseille en conclusion de la 21e journée de Ligue 1. Et le club de la capitale aura pour objectif de conserver son fauteuil de leader.

Après la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (3-1), le PSG est sous pression et n’aura pas le droit à l’erreur s’il veut occuper seul la tête de la Ligue 1. En conclusion de la 21e journée de championnat, le club de la capitale accueille, au Parc des Princes, son rival : l’Olympique de Marseille, avec pour ambition de s’imposer et de rester sur sa dynamique de victoires en France (six succès consécutifs en Ligue 1). Les joueurs de Luis Enrique affronteront une équipe olympienne en difficulté ces dernières semaines, mais qui a posé des difficultés aux Rouge & Bleu cette saison. Avant cette rencontre importante, focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

Rappel : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – Appel non surtaxé)

À lire aussi : Luis Enrique explique la baisse de forme d’Achraf Hakimi

Une semaine pour préparer le Classique

Après une victoire arrachée sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2) en infériorité numérique, le PSG a bénéficié une semaine complète pour préparer ce Classique face à l’OM, un événement rare cette saison pour les champions d’Europe. Cela était déjà arrivé après la défaite face à l’AS Monaco (0-1, le 29 novembre), une semaine entière qui avait ensuite permis aux Parisiens de réaliser un véritable carton face au Stade Rennais (5-0, le 6 décembre). Durant cette semaine, Luis Enrique a donné deux jours et demi de repos à ses joueurs. Un repos bénéfique pour les organismes dans cette période intense depuis début le début d’année 2026. Mais le technicien espagnol devra composer sans Fabian Ruiz, tandis que Khvicha Kvaratskhelia se remet tout juste d’une entorse de la cheville.

Les cotes Winamax

PSG vainqueur : 1,42

OM vainqueur : 6,00

Match nul : 5,25

Quel milieu de terrain pour Luis Enrique ?

Avec le forfait de Fabian Ruiz et la suspension d’Achraf Hakimi, Luis Enrique devra faire un choix dans la constitution de son milieu de terrain. En effet, l’excellent Warren Zaïre-Emery devrait débuter au poste de latéral droit pour compenser l’absence du Marocain. Dans l’entrejeu, une place est donc à pourvoir aux côtés des titulaires Vitinha et João Neves. Plusieurs options s’offrent alors au technicien espagnol : Senny Mayulu, Désiré Doué, Lee Kang-In ou encore la nouvelle recrue Dro Fernandez, même si cette dernière solution semble peu probable. Face à l’intensité adverse, le joueur retenu devra être capable de résister au pressing et d’apporter sa touche technique pour trouver des décalages.

Les cotes Winamax

Vitinha passeur : 4,00

João Neves décisif : 2,65

Désiré Doué passeur : 3,50

Senny Mayulu buteur : 4,00

Warren Zaïre-Emery décisif : 4,20

Dro Fernandez buteur : 3,00

Lee Kang-In, une solution offensive supplémentaire

Blessé depuis le 17 décembre lors du match face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale, Lee Kang-In a effectué un retour remarqué face au RCSA. À l’origine du but victorieux de Nuno Mendes, le numéro 19 du PSG a disputé 30 minutes pleines sur la pelouse de la Meinau : 36 ballons touchés, 100% de dribbles (2/2), une passe clé et 100% de duels remportés (5/5). Surtout, l’international sud-coréen a affiché une réelle maîtrise technique lorsque son équipe évoluait en infériorité numérique. Auteur d’une saison très encourageante avant sa blessure (22 matchs disputés, 2 buts et 3 passes décisives), le joueur de 24 ans est une véritable solution offensive supplémentaire pour Luis Enrique.

Ousmane Dembélé et Désiré Doué, un match pour retrouver la confiance

Mais le PSG aura surtout besoin de ses titulaires pour venir à bout de l’OM. En effet, depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé et Désiré Doué n’affichent pas un rendement satisfaisant. Si le Ballon d’Or 2025 se montre décisif en 2026, il manque encore de régularité dans ses performances, à l’image de son entrée sans envie face au RC Strasbourg. Concernant le Golden Boy, il n’a pas encore retrouvé la totalité de ses sensations techniques et physiques, lui qui a connu deux longues blessures depuis le début de la saison. Une vraie performance face au rival marseillais pourrait marquer le début d’une montée en puissance pour les prochains mois décisifs.

Les cotes Winamax

Ousmane Dembélé buteur : 1,90

Désiré Doué décisif : 1,60

Bradley Barcola passeur : 4,00

Gonçalo Ramos buteur : 2,00

Lee Kang-In décisif : 1,86

Khvicha Kvaratskhelia passeur : 3,25

Un OM en crise mais qui pose problème au PSG

Si l’Olympique de Marseille traverse actuellement dans une période trouble marquée par l’élimination en Ligue des champions et des changements constants au sein de l’effectif, il est parvenu à poser des problèmes à l’équipe de Luis Enrique cette saison. Victorieux au match aller (1-0), dans un match où ils avaient rapidement ouvert le score avant de fermer le jeu, les Marseillais s’étaient montrés plus joueurs lors du match du Trophée des Champions début janvier, avant de s’incliner à l’issue de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 TAB). Si Roberto De Zerbi a du mal à trouver un onze de départ fiable, l’intensité et le pressing de son équipe ont régulièrement perturbé les Rouge & Bleu lors des deux dernières confrontations. Aux Parisiens de retrouver leur énergie et leur alchimie pour remettre les pendules à l’heure dans cette confrontation.

Les cotes Winamax

Les deux équipes marquent : Oui (1,50) / Non (2,05)

Le PSG gagne par au moins 2 buts d’écart : Oui (1,96) / Non (1,56)

Le PSG gagne par au moins 3 buts d’écart : Oui (3,35) / Non (1,21)

Le PSG gagne par au moins 4 buts d’écart : Oui (6,25) / Non (1,06)

Le PSG et l’OM, problème de gardiens

Si le PSG et l’OM auront des objectifs bien différents ce dimanche soir au Parc des Princes, les deux équipes partagent un point commun cette saison : une hiérarchie des gardiens chamboulée. En effet, ces derniers jours, Matvey Safonov semble avoir gagné sa place de titulaire au détriment de Lucas Chevalier. L’international russe apporte une sérénité qui manque encore à l’ancien Lillois depuis le début de la saison. En face, l’OM connaît également quelques doutes concernant son gardien titulaire. Fébrile ces derniers temps, Gerónimo Rulli pourrait perdre sa place de titulaire et voir sa doublure Jeffrey de Lange lui passer devant. Ce duel entre le PSG et l’OM pourrait aussi se jouer à ce poste clé de gardien de but.

Les cotes Winamax

Mason Greenwood buteur : 3,25

Pierre-Emerick Aubameyang buteur : 3,75

Amine Gouiri décisif : 2,65

Timothy Weah décisif : 4,80

Retrouvez toutes les cotes sur le site de Winamax ici