PSG / OM : les notes des Parisiens dans la presse

Large vainqueur de l’OM en conclusion de la 6e journée de Ligue 1 (4-0), le PSG a pu compter sur un groupe à la hauteur pour ce premier Classique de la saison.

Le PSG a livré un véritable récital sur sa pelouse face à l’OM (4-0). Dans une prestation d’ensemble parfaitement maîtrisée, les Rouge & Bleu n’ont laissé aucune chance à leur rival et ont offert un spectacle aux supporters parisiens. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a pu compter sur l’ensemble de ses joueurs, qui ont tous été au niveau de cette affiche.

Hakimi et Ugarte sur leur lancée, Barcola réussit sa première titularisation

Et comme depuis le début de saison, deux joueurs affichent un niveau rayonnant sur la pelouse. Performant depuis les débuts de l’ère Luis Enrique, Achraf Hakimi est le joueur en forme de ce début de saison. « Il est incontestablement le meilleur joueur de ce début de saison parisien avec Mbappé et Ugarte. Buteur pour la deuxième fois de la semaine d’un sublime coup franc direct (8e), le Marocain a été à l’origine du deuxième but après que sa frappe a trouvé le poteau marseillais (37e). Son déplacement sur le troisième but a créé un décalage décisif. Il est une arme majeure de l’animation offensive du PSG », résume L’Equipe qui lui donne la note de 8/10. Autre joueur performant de la saison, Manuel Ugarte (7/10) : « Sa prestation fut sans doute moins spectaculaire que celles du début de saison. L’Uruguayen s’est encore signalé par un volume de courses énorme, une efficacité constante dans le contre effort et quelques retours précieux. Mais dans l’utilisation, il a longtemps connu un déchet notable, notamment sous pression. Avec même une ou deux pertes de balle dangereuses (52e). Une fin de match beaucoup plus aboutie dans ce domaine avec des orientations justes. »

De son côté, Bradley Barcola a réussi à se mettre en évidence pour sa première titularisation au PSG. Surprise de Luis Enrique au coup d’envoi, l’ancien Lyonnais a mis au supplice Jonathan Clauss sur son aile gauche. « Il a connu une première titularisation pleine d’envie, de percussion, pas du tout inhibé pas la pression. Dans son couloir gauche, il a très souvent joué le un-contre-un face à Clauss avec une décontraction folle. Il lui a juste manqué de la réussite dans le dernier geste. Ovationné à sa sortie », observe Le Parisien qui lui attribue la note de 6.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 8, Marquinhos 7, Skriniar 6, L.Hernandez 6 – Zaïre-Emery 6, Ugarte 7 – Dembélé 6, Kolo Muani 7, Ramos 8, Barcola 7 / Luis Enrique : 9

(Le Parisien) : Donnarumma 5 – Hakimi 8, Marquinhos 7, Skriniar 6, L.Hernandez 7 – Zaïre-Emery 5.5, Ugarte 8 – Dembélé 7, Kolo Muani 7, Ramos 7, Barcola 6.5