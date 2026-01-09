PSG / OM – Les notes des Parisiens dans la presse

Au terme d’un scénario fou, le PSG a remporté le Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 T.A.B). Et Lucas Chevalier a été le grand homme du match.

Le PSG a toujours faim de titres. Après une prestation poussive face à l’OM ce jeudi au Koweït, les joueurs de Luis Enrique ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande ressource mentale pour arracher l’égalisation et s’imposer lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 T.A.B) dans ce Trophée des Champions. Un scénario cauchemar pour les Marseillais, qui étaient à deux minutes de remporter leur premier trophée depuis 14 ans.

Chevalier homme du match, Pacho monstrueux en défense, le milieu en difficulté

Si la performance des Rouge & Bleu est loin d’être satisfaisante, un homme sort grandi de cette rencontre : Lucas Chevalier. Décisif à plusieurs reprises lors du match, le gardien du PSG a également sorti deux tentatives marseillaises durant la séance de tirs au but. Une performance qui lui vaut la note de 9/10 dans les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. « Sa superbe parade sur une tête de Balerdi après un corner d’Emerson (7e) l’a chauffé et le reste de sa rencontre a été monstrueux, en enchaînant les parades décisives (34e, 56e, 57e). Son erreur devant Greenwood, en venant concéder un penalty, est venue tout gâcher (74e), seulement ponctuellement. Sa force mentale a pris le dessus et sa séance de tirs au but a confirmé son match de très haut niveau en stoppant deux tentatives (O’Riley et Traoré) », salue L’E. Autre grosse performance, celle de Willian Pacho. Malgré son but contre son camp, l’international équatorien a livré une prestation défensive XXL, avec en prime une grosse intervention amenant l’égalisation de Gonçalo Ramos. « Toujours aussi impressionnant dans sa lecture du jeu et son impact athlétique, il a répondu présent jusqu’à ce but contre son camp (1-2, 87e), compensé par son sauvetage énorme sur Aubameyang qui amène le but égalisateur dans le temps additionnel. Une bonne prestation d’ensemble », souligne le quotidien Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10.

Même notation pour Nuno Mendes (7/10). L’international portugais confirme match après match qu’il est le meilleur à son poste. « Mais qui peut le stopper ? Quand il a décidé de prendre le ballon, de le porter et d’aller au bout de ses actions, il est inarrêtable (9e, 20e, 43e). Et il n’y a pas que ses séquences offensives. Défensivement, le Portugais est capable de superbes retours, comme celui devant Amine Goiuri (44e). Le meilleur Parisien », complimente le quotidien sportif. En revanche, le milieu parisien a souffert à l’image des prestations décevantes de João Neves et Fabian Ruiz, qui récoltent la note de 4/10 dans les deux quotidiens.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 9 – Zaïre-Emery 4, Marquinhos 5, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – J.Neves 4, Vitinha 5, F.Ruiz 4 – Doué 4, Dembélé 6, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 3

(L’Equipe) : Chevalier 9 – Zaïre-Emery 4, Marquinhos 5, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – J.Neves 4, Vitinha 5, F.Ruiz 4 – Doué 4, Dembélé 6, Kvaratskhelia 6 / Luis Enrique 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 9 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 5, Pacho 7, Nuno Mendes 7 – J.Neves 4, Vitinha 6, F.Ruiz 4 – Doué 5, Dembélé 6, Kvaratskhelia 6