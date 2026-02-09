PSG / OM – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a infligé une correction à l’Olympique de Marseille (5-0) avec une victoire historique dans un Classique. Et les joueurs parisiens ont marqué les esprits.

Ce Classique entre le PSG et l’OM est entré dans l’histoire. Avec cette victoire 5-0, le club parisien n’a laissé aucune chance à son rival marseillais. Un succès retentissant qui permet à l’équipe de Luis Enrique de reprendre le fauteuil de leader et de reléguer l’OM à douze points.

Dembélé en mode ballon d’Or, Nuno Mendes inépuisable

Et le PSG a pu compter sur un Ousmane Dembélé en mode Ballon d’Or, avec un doublé et une passe décisive. Le numéro 10 parisien reçoit la note de 9/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Ne vous inquiétez pas pour le Ballon d’Or, le talent est toujours là. Quand le physique va, tout va. D’un plat du pied à la réception d’un centre de Nuno Mendes (12e), puis après une action individuelle exceptionnelle (37e), le Français a mis l’OM à terre. On peut y ajouter une passe décisive (67e). » Un autre offensif a été un véritable poison pour l’équipe adverse, Bradley Barcola. « Tout n’est pas encore parfait, mais quand le ballon est passé dans ses pieds, le Parisien a fait de grosses différences. S’il corrige vraiment son dernier geste, il peut prétendre à devenir un joueur de très grande classe. Par trois fois (8e, 58e, 64e), il aurait pu ponctuer son match d’un but », analyse le quotidien sportif, qui lui octroie la note de 7/10.

Autre satisfaction, la performance XXL de Nuno Mendes. Le latéral gauche récolte la note de 8/10 dans les deux quotidiens. « Il offre le premier but à Dembélé, signant sa 11e passe décisive sous le maillot parisien. Il est en forme olympique et a multiplié les sprints, ouvrant des brèches que ses partenaires n’ont pas toujours bien utilisées. Inépuisable, il trouve la transversale à la 90e », salue Le Parisien. Enfin, João Neves a retrouvé son activité énorme sur la pelouse du Parc des Princes et reçoit la note de 7/10 dans le journal francilien. « Il aurait mérité que le troisième but lui soit accordé pour couronner une partie pleine, pendant laquelle le jeune portugais a retrouvé l’activité qu’on lui connaissait la saison dernière. Quand il joue, il propose toujours une solution, et Vitinha est tout de suite plus à l’aise. L’ensemble de l’équipe retrouve son équilibre naturel. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 6 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 8 – Mayulu 6, Vitinha 6, J.Neves 7 – Doué 7, Dembélé 9, Barcola 7 / Luis Enrique 7

(Le Parisien) : Safonov 6.5 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 6, Pacho 7, Nuno Mendes 8 – Mayulu 6.5, Vitinha 6, J.Neves 7 – Doué 6, Dembélé 9, Barcola 7