PSG : On sait pourquoi Kang-In Lee ne se déplacera pas à Lorient

Le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi (19h sur Ligue 1 +) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Si l’infirmerie s’est considérablement vidée, Luis Enrique devra tout de même se passer de deux joueurs.

A quelques heures du coup d’envoi entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, le club de la capitale a communiqué le groupe convoqué par Luis Enrique afin de faire le déplacement en Bretagne. Si le technicien espagnol enregistre le retour de Joao Neves, il devra encore se passer de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol est en phase de reprise comme indiqué par le PSG dans son point médical. En plus de son numéro 8, le leader du championnat affrontera les Merlus, 16e au classement, sans Kang-In Lee. En effet, le sud-Coréen qui engrange du temps de jeu ces dernières semaines, se voit ralentit par la maladie. S’il n’apparaissait pas dans le point médical du Paris Saint-Germain mardi, le numéro 19 Rouge & Bleu est annoncé malade aujourd’hui selon les informations de L’Equipe, et ne figure donc pas dans le groupe pour le déplacement à Lorient.