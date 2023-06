PSG : où en est le club avant le début du mercato ?

Cette dernière semaine a été riche en rumeurs, en avancées, et en rebondissements côté mercato. Le PSG à progressé sur plusieurs dossiers, que ce soit du côté des joueurs comme du côté des entraîneurs. Voici notre résumé de ce qu’il s’est passé ces derniers jours dans le mercato parisien.

On le sait, le PSG est toujours très actif et très attendu sur le marché des transferts. Cette saison d’autant plus car le club est en crise footballistique, du fait de sa profondeur de banc quasi inexistante et des nouvelles recrues de l’été 2022 qui n’ont pas convaincus. Renouveau ou améliorations, le club est très actif en cette période de pré mercato (qui ouvrira officiellement le 10 juin prochain pour le championnat français). Des arrivées sont déjà actées, à l’instar de Milan Skriniar, dont le dossier est bouclé depuis quelques mois déjà. Le Serbe sera la première recrue estivale du Paris Saint Germain pour renforcer le secteur défensif. Un transfert gratuit puisque le joueur est libre au 31 juin prochain, mais assorti d’un salaire de 9M d’euros + 2M bonus et une prime à la signature de 16M d’euros selon le média italien Il Giorno.

Des transferts en bonne voie

–Marco Asensio : Hier à été la journée des confirmations pour ce dossier. L’Espagnol devrait bel et bien rejoindre le club de la capitale. Un contrat de 4 ans (jusqu’en 2027) et un salaire avoisinant les 10M d’euros annuels. Deuxième recrue potentielle, mais cette fois-ci dans le secteur offensif, le joueur du Real Madrid arrivera gratuitement. Ces deux arrivées gratuites permettront à Paris de conserver un portefeuille rempli pour s’assurer des renforts de tailles, notamment car le PSG respecte le FSR (Football Social Responsability, nouveau nom du fair-play financier). Un avantage dans certains dossiers :

–Lucas Hernandez : En effet, le joueur munichois à envie de rejoindre Paris, il en à même informé ses coéquipiers. Le champion du monde 2018 est lié au Bayern jusqu’en 2024, et son prix est estimé à 50 million d’euros (source : Transfermarkt.fr).

–Manuel Ugarte : Important de pouvoir dépenser également pour lui. Le joueur du Sporting CP de 22 ans dispose d’une clause libératoire de 60M d’euros et Luis Campos serait prêt à la lever. Attention cependant à la concurrence que représente le Chelsea de l’ancien coach parisien, Mauricio Pochettino, également prêt à lever la clause de 60M d’euros voire même plus. Celle également de Manchester United, dans

Des dossiers toujours possibles

Malgré la potentielle arrivée de Marco Asensio, le PSG peut toujours recruter Bernardo Silva. Même poste mais pas nécessairement les mêmes profils, le Portugais pourrait redescendre au milieu de terrain, son poste préférentiel. Le champion d’Angleterre avec Manchester City serait également intéressé de jouer pour Paris, comme relayé dans la presse ces dernières semaines. Il faudra cependant attendre le dénouement final de la saison des Sky Blues, avec notamment la finale de Ligue des Champions, le 10 juin prochain, jour d’ouverture du mercato français. Il faudra aussi convaincre City de vendre le joueur, pour un prix aux alentours de 80M d’euros et faire face à la concurrence du Barça qui rêve aussi de l’ancien monégasque.

🚨 #EntrevistaMD a Xavi: "Messi decidirá la próxima semana"



💬 "Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Según me dicen está controlado. De que venga a que no venga, el resto de planificación de fichajes… pic.twitter.com/O83HLeTGo4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2023 Twitter : @mundodeportivo

Des coups à surveiller

–Khéphren Thuram, Paris est aussi toujours dans la course pourmais se confrontera à une concurrence rude, celle de Liverpool.

–Harry Kane. Il faut aussi surveiller ce cas. En effet, le Real Madrid, concurrent dans le dossier, va probablement voir rester son numéro 9, Karim Benzema, un temps donné en Arabie Saoudite hier. Si le ballon d’or 2022 reste à la Casa Blanca, le Real n’aurait pas l’utilité de foncer sur Kane, permettant à Paris de mieux se positionner dans le dossier, mais attention à Manchester United.

🚨 Exclusiva MARCA 🚨



‼ Benzema se queda ‼



👉 Las claves de la continuidad del francés en el Real Madrid



✍ @polomarca https://t.co/UHFXRFOPvP — MARCA (@marca) June 1, 2023 Twitter : @marca

La valse des entraîneurs

Du côté des tacticiens, l’étau se resserre mais plusieurs options sont à envisager. Christophe Galtier devrait partir au terme de la saison. Mais le coach, lui, souhaite rester à Paris et estime mériter une seconde saison. Si départ de Galtier il y a, qui pour le remplacer ? Trois noms ressortent :