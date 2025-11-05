PSG : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes … un point médical chargé

Le PSG pensait avoir vidé son infirmerie de manière durable après avoir été touché par les blessures en début de saison. Aujourd’hui, après les retours de Fabian Ruiz et Joao Neves, le club de la capitale a vu ces dernières heures son infirmerie se remplir à nouveau.

Ce mardi soir aura été terrible pour le Paris Saint-Germain. Outre la défaite sur le terrain (1-2) face au Bayern Munich, le club de la capitale voit son infirmerie se garnir à nouveau. C’est dans ce contexte que le PSG a publié au lendemain de la rencontre un point médical. Le premier des joueurs à évoquer est Désiré Doué. Le numéro 14 Rouge & Bleu est blessé depuis le week-end dernier et la rencontre de Ligue 1 face à l’OGC Nice et « poursuit son travail de rééducation« . Pour Ousmane Dembélé, l’attaquant parisien « est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines« . La plus grosse blessure concerne Achraf Hakimi qui lui « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines« . Le dernier concerné par ce point médical est Nuno Mendes. S’il a disputé l’intégralité de la rencontre face au Bayern Munich, le Portugais « souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines« .

Dans son communiqué officiel, le PSG conclu : « Un nouveau point sera fait après la trêve internationale« . Nos confrères d’RMC Sport avancent également leur information en annonçant, sans surprise, le forfait d’Ousmane Dembélé face à l’Olympique Lyonnais mais aussi pour la rassemblement de l’Equipe de France. Le gros dossier concerne Achraf Hakimi et sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations, qui se joue à domicile pour lui, au Maroc. A ce sujet, RMC Sport évoque une indisponibilité du latéral droit allant de 6 à 8 semaines, ce qui pourrait mettre le numéro 2 du PSG sur le carreau pour le reste de l’année 2025. Ainsi, Achraf Hakimi pourrait prendre part à la CAN avec les Lions de l’Atlas après les phases de poules, au mois de janvier. Le compte à rebours est lancé pour l’évènement d’une vie pour Hakimi.

Par ailleurs, une réelle inquiétude existe au sein du staff de Luis Enrique concernant d’autres joueurs qui n’apparaissent pas dans le point médical. En effet, selon Olivier Tallaron, journaliste pour Canal +, « le staff parisien est en alerte concernant les états de forme de Vitinha, Neves et Barcola. Les 3 joueurs ont émis des signaux de fatigue importants ces derniers jours« .