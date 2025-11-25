PSG : Ousmane Dembélé bien présent à l’entraînement à la veille de la réception de Tottenham

A l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit Tottenham ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique s’entraînement à la veille de cette échéance.

Après son revers face au Bayern Munich lors de la dernière journée, le PSG affronte Tottenham pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Pour l’occasion, face aux Londoniens, Luis Enrique pourrait enregistrer le retour d’Ousmane Dembélé. En effet, après avoir pu compter sur Nuno Mendes, de retour à la compétition face au Havre le week-end dernier, le technicien espagnol a pu faire avec son numéro 10 ce mardi matin à l’entraînement sur la pelouse du Campus PSG. Pas de quoi s’enflammer, mais le Ballon d’Or pourrait tout de même figurer dans le groupe pour la réception de Tottenham. Pour le onze de départ, les dernières indiscrétions de la presse évoquent les solutions Senny Mayulu ou Kang-In Lee pour occuper l’axe de l’attaque parisienne.