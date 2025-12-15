PSG : Ousmane Dembélé grand favori pour le trophée FIFA The Best

A l’occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale qui verra s’opposer Flamengo au PSG, la FIFA organisera une cérémonie en parallèle pour le trophée The Best. Une soirée qui devrait voir Ousmane Dembélé récompensé une nouvelle fois en 2025.

En 2025, en plus des succès collectifs du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été récompensé par le trophée individuel le plus prestigieux possible : le Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG pourrait finir l’année 2025 avec une dernière récompense individuelle. Le club de la capitale s’est rendu au Qatar afin de disputer la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo et ajouter un trophée inédit à son palmarès et à celui du foot français. En parallèle, la cérémonie du trophée FIFA The Best se tiendra à Doha. L’occasion pour Ousmane Dembélé d’être à nouveau récompensé. En effet, selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le champion du monde 2018 est le grand favori pour soulever la récompense ce mardi. Ousmane Dembélé sera présent, et se verra remettre le prix en mains propres. Toujours selon Mundo Deportivo, Luis Enrique devrait lui aussi être à nouveau nommé entraîneur de l’année, et Gianluigi Donnarumma gardien de but de l’année.