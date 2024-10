PSG : Ousmane Dembélé malade et absent de l’entraînement

Après sa mise à l’écart pour Arsenal / PSG (2-0), Ousmane Dembélé n’a toujours pas retrouvé l’entraînement. En effet, s’il doit réintégrer le groupe de Luis Enrique, le numéro 10 Rouge & Bleu devrait finalement faire son retour au Campus PSG seulement ce vendredi 4 octobre.

Depuis le week-end dernier, suite à un retard et à un échange musclé avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé est mis à l’écart et a donc manqué le déplacement à Londres pour affronter Arsenal (défaite 2-0). A la suite de cette mise à l’écart, l’international français était censé retrouver le groupe avec ses coéquipiers ce jeudi. Cependant, dans un point médical publié ce jour, le Paris Saint-Germain affirme que, malade, Ousmane Dembélé ne s’est pas entraîné : « Ousmane Dembélé s’est présenté au centre d’entraînement ce matin. Les médecins du club ont constaté qu’il souffrait d’une angine. Le joueur a été autorisé à rentrer chez lui. Son retour à l’entraînement est espéré dès demain« . A ce sujet, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, ajoute que « si tout va bien Ousmane Dembélé va s’entraîner avec le PSG demain. Il pourra échanger avec Luis Enrique et mettre un point final au différend de la semaine passée« .

🚨Ousmane Dembélé souffre d'une angine 🤒



Le joueur s'est présenté au centre d'entraînement ce matin et a été autorisé à rentrer chez lui. Son retour à l'entraînement est espéré dès demain 🔙



Selon les dernières informations autour du retour de l’ailier du PSG, ce dernier devrait retrouver la compétition à l’occasion du déplacement dans le sud de la France pour affronter l’OGC Nice ce dimanche 6 octobre (20h45 sur DAZN), pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Ainsi, Ousmane Dembélé retrouverait l’entraînement à seulement deux jours de cette échéance, avant la trêve internationale.