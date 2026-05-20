PSG – Ousmane Dembélé se montre rassurant sur son état physique

Sorti blessé face au Paris FC, Ousmane Dembélé devrait pouvoir tenir sa place pour affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain.

J-10 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Avant cette rencontre, Luis Enrique espère pouvoir compter sur un effectif au complet. En effet, Lucas Chevalier, Nuno Mendes et Willian Pacho ont retrouvé leurs coéquipiers à l’entraînement, tandis qu’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sont sur le chemin du retour.

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« J’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque »

Concernant le numéro 10 parisien, il a été victime d’une gêne au mollet lors de la défaite face au Paris FC (2-1), dimanche dernier. Mais l’international français devrait bien être rétabli pour la dernière échéance de l’année avec les Rouge & Bleu, comme il l’a expliqué dans un entretien à l’émission de RMC Sport, Rothen s’enflamme : « Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100% pour la finale ? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai », a déclaré le Ballon d’Or avant de poursuivre. « J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque. » L’intégralité de l’interview sera disponible jeudi soir.

🚨 EVENEMENT SUR RMC :



🌕 Ousmane Dembélé sera l’invité exceptionnel de @RothenJerome et de @BenBoutron demain soir dans Rothen s’enflamme !



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