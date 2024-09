Le long feuilleton entre le PSG et la Mairie de Paris concernant le Parc des Princes fait moins de bruit mais n’a pas encore touché à sa fin. En effet, dans les prochains jours, la région Île-de-France s’apprêterait à réserver un terrain de 50 hectares au club de la capitale, afin de prévoir un potentiellement déménagement.

Alors que l’avenir du Paris Saint-Germain n’est toujours pas assuré au Parc des Princes, les potentielles portes de sortie continuent de s’offrir au club de la capitale. Parmi elles, la région Île-de-France s’apprête à voter le 11 septembre prochain une motion prévoyant la mise à disposition d’espaces en faveur de grands projets sportifs, dont le futur stade du PSG. C’est la président Valérie Pécresse, face à la presse, qui confirme la potentielle réservation d’un espace de 50 hectares pour le club de la capitale et son potentiel futur projet : « Aujourd’hui, on n’est pas du tout sûr que le PSG quitte le Parc des Princes, mais comme il y a une mésentente entre le PSG et la Ville de Paris, le club nous a demandé dans le cadre de l’enquête publique (relative au schéma d’aménagement de la région) de lui réserver 50 ha d’urbanisation potentielle pour une très grande infrastructure sportive en Île-de-France et donc un éventuel déménagement en dehors de Paris« , a-t-elle déclaré ce mardi, dans des propos relayés par Le Parisien. La présidente de la région Île-de-France a poursuivi : « Nous avons dit oui, car nous n’allons pas priver notre club d’une infrastructure qui lui est nécessaire. S’il est chassé de Paris, nous l’accueillerons bien évidemment ailleurs en Île-de-France, mais rien n’est décidé actuellement« .

Mais alors où en Île-de-France ?

Si la motion qui sera votée le 11 septembre prochain réservera donc un espace au Paris Saint-Germain en Île-de-France, le club de la capitale voit les pistes se multiplier. En effet, l’option sur la table depuis de longs mois qu’est Montigny-le-Bretonnneux (78) est toujours d’actualité : « Tout est prêt de notre côté. Le site, qui s’étend sur 600 ha, dispose d’un terrain non utilisé de 50 ha« , a déclaré Jean-Michel Fourgous, le président (LR) de l’agglomération yvelinoise en évoquant la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Jean-Michel Fourgous a également commenté les propos d’Anne Hidalgo qui réaffirmait ce week-end la fermeté de la Mairie de Paris : « Le Parc des Princes n’est pas à vendre« . Le président de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) confie au Parisien : « On doit pouvoir trouver un arrangement qui puisse convaincre le club de ne pas le quitter […] C’est davantage le dimensionnement du projet qui pose problème au PSG que Madame Hidalgo …« . La piste menant le PSG à Aulnay-sous-Bois (93) est également toujours sur la table. En effet, dans l’entourage du maire (LR) Bruno Beschizza, on assure que « la ville est toujours candidate, prête à accueillir le PSG et c’est le projet le plus crédible, l’emplacement idéal pour accueillir une telle enceinte, avec des terrains déjà artificialisés« .