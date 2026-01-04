PSG / Paris FC – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG reçoit le Paris FC. Moins d’une heure avant le derby parisien, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions de départ.

En clôture de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Paris FC. Pour ce premier derby parisien de la saison, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi ni Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN, mais également sans Matvey Safonov, Martin James, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou. Quatre jours avant d’affronter Marseille lors du Trophée des Champions, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe proche d’une équipe type.

Ousmane Dembélé titulaire en pointe

Pour la première fois depuis le 29 novembre, Lucas Chevalier retrouve les buts du PSG. Pour le défendre, le coach espagnol a décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche et une charnière centrale Illia Zabarnyi–Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, ce sont Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz qui ont été choisis. Enfin, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu occuperont l’attaque. À noter la titularisation de Kevin Trapp dans les buts du Paris FC.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Paris FC

17e journée de Ligue 1– Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Stéphanie Frappart et Bruno Coué.