PSG / Paris FC – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé en clôture de la 17e journée de Ligue 1 contre le Paris FC (2-1). Désiré Doué a brillé alors qu’Illia Zabarnyi a encore été en difficulté.

Pour son retour sur les terrains, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a globalement dominé, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Le numéro 14 parisien a été le meilleur joueur sur le terrain, lui qui a tenté de déstabiliser ses adversaires avec ses percussions et ses dribbles. Il s’est procuré plusieurs occasions et a donc ouvert le score d’une frappe en force après avoir été très bien servi par Fabian Ruiz dans la surface. Le milieu de terrain espagnol a aussi tenté d’apporter offensivement, en tentant des belles passes en avant ou encore en se projetant dans la surface. Autre buteur du match, Ousmane Dembélé a aussi tenté de déstabiliser la défense du Paris FC, qui a joué en bloc bas en essayant de donner le moins d’espace possible au PSG pour jouer son jeu. Le Ballon d’Or a tenté de percer et a réussi plusieurs incursions qui auraient pu être décisives, en plus de son but.

Willian Pacho patron de la défense

En défense, Willian Pacho a encore une fois montré qu’il était le patron de l’arrière-garde du PSG. L’international équatorien a gagné un grand nombre de duels, a stoppé plusieurs contre-attaques, et a dégagé une sérénité lorsque le Paris FC approchait la surface du PSG. Il aurait aussi pu marquer un but, mais sa tête sur un très beau centre de Désiré Doué est passée au-dessus du but de Kevin Trapp. Son compère en défense centrale, Illia Zabarnyi, a encore été en difficulté. Souvent pris dans son dos, il a aussi été bougé par ses adversaires directs. Il concède également le penalty qui a permis au Paris FC d’égaliser. Titulaire dans le couloir gauche, Nuno Mendes a encore une fois été impressionnant. L’international portugais n’a pas hésité à arpenter son couloir gauche et a réussi quelques percées dont il a le secret. Il a aussi répondu présent défensivement avec des interventions de grande classe. À droite, Warren Zaïre-Emery a encore rendu une très bonne copie dans un poste qu’il semble maîtriser de plus en plus. Dans les buts, Lucas Chevalier a eu un match assez tranquille. Pour son retour, le gardien du PSG a répondu présent quand il a eu à intervenir et n’était pas loin de sortir le penalty de Geubbels.