PSG – Parme très gourmand pour Zion Suzuki

Pisté par le PSG pour renforcer son poste de gardien de but, Zion Suzuki est ouvert à un départ, mais Parme se montre gourmand pour laisser partir son portier.

Comme à chaque mercato estival, le PSG s’active sur le marché des gardiens de but. Après avoir déjà recruté Alessandro Longoni pour compenser le départ en prêt de Renato Marin, le club de la capitale pourrait bouleverser sa hiérarchie à ce poste. En effet, si Matvey Safonov est annoncé comme le gardien titulaire pour la saison à venir, l’avenir de Lucas Chevalier reste incertain. Devenu remplaçant au fil de l’exercice 2025-2026, l’international français souhaite s’imposer chez les Rouge & Bleu.

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Parme réclame plus de 30 M€

Mais de son côté, le board parisien continue de viser des jeunes à fort potentiel. C’est notamment le cas de Zion Suzuki (23 ans), sous contrat avec Parme jusqu’en 2029. Le PSG a déjà entamé des discussions avec la formation italienne. Cependant, comme le rapporte Onze Mondial, le club de Serie A réclamerait plus de 30 M€ pour céder son international japonais. Certaines sources en Italie évoquent même un montant compris entre 35 M€ et 40 M€. De quoi réaliser une très belle plus-value pour Parme, qui avait recruté le Japonais contre 8 M€ en provenance de Saint-Trond (Belgique) à l’été 2024.

Dans ce dossier, la Juventus sera le principal concurrent des Rouge & Bleu. Mais selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le club turinois pourrait se tourner vers une autre piste, moins onéreuse, après avoir vu son offre de 30 M€ être refusée. En effet, la Vieille Dame pourrait se rabattre sur la piste Guglielmo Vicario (29 ans), le portier de Tottenham. Les Spurs pourraient même faciliter son départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat.