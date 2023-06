[MAJ] PSG : Le calendrier des officialisations s’éclaircit

Alors que le PSG se montre actif sans pour autant officialiser ces dossiers, le calendrier se précise davantage aujourd’hui. En ligne de mire pour les dirigeants parisiens, le cas de l’entraîneur. Dans un premier temps le licenciement de Christophe Galtier, puis l’annonce de son successeur.

Le Paris Saint-Germain aurait déjà bouclé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour et Manuel Ugarte, sans les avoir officialisé. Embêté par le fair-play financier et par soucis de cohérence, les annonces au PSG tardent. C’est en tous cas ce qu’avancent nos confrères d’RMC Sport en expliquant que les dirigeants parisiens avaient espoir de faire signer les trois joueurs libres de tout contrat (Skriniar, Asensio, et Ugarte), afin de les intégrer au bilan comptable de la saison 2022/2023. Le premier dossier qui devrait être officialisé est celui du coach. En effet, le calendrier des annonces commence à s’éclaircir et les informations a tombé. C’est le journaliste de Canal +, Olivier Tallaron qui affirme qu’aucune présentation n’est prévue aujourd’hui. En revanche, « une conférence de presse devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine« .

#PSG : Pas de présentation du nouveau coach cette semaine . Une conférence de presse devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine #Mercato @PSG_inside @CanalplusFoot @infosportplus — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) June 27, 2023 Twitter : @OLIVIERTALLARON

[MAJ]

Une information qui coïncide avec celle de nos confrères de l’AFP. Ces derniers affirment, en s’appuyant sur une source proche des négociations, que le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain devrait être annoncé et présenté la semaine prochaine. Annoncé avec insistance, Luis Enrique devrait donc être celui qui fera la Une la semaine prochaine sous les cieux parisiens.