PSG – Pastore répond à la rumeur Enzo Fernandez

Pour renforcer son milieu l’été prochain, le PSG penserait au joueur de Chelsea Enzo Fernandez. Son agent, Javier Pastore, a répondu à cette rumeur.

Lancé dans son sprint final, le PSG est concentré sur ses prochaines échéances en Ligue des champions et en Ligue 1. Mais dans les bureaux du club, on travaille déjà depuis plusieurs mois sur le prochain exercice, et notamment sur le recrutement à venir lors du mercato estival. Depuis quelques jours, un joueur est annoncé pour renforcer l’entrejeu du PSG : Enzo Fernandez.

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« C’est normal qu’il y ait des rumeurs pour les liens que j’ai avec le PSG »

Agent du joueur via la structure « The Elegant Game », qu’il a cofondée, Javier Pastore a répondu aux différentes rumeurs entourant son compatriote argentin, dans un entretien accordé à Onze Mondial. Et l’ancien Parisien a rappelé que son joueur restait concentré sur la fin de saison : « C’est normal qu’il y ait des rumeurs pour les liens que j’ai avec le Paris Saint-Germain. Il va faire son Mondial cet été et il va finir sa saison avec Chelsea. Maintenant, on attend que Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des champions parce que lui, il veut jouer les meilleures compétitions et c’est un gagnant, et après on verra. Sincèrement, on ne pense pas à ça aujourd’hui (…) La rumeur Real Madrid ? J’habite à Madrid, alors tout le monde dit qu’il va aller à Madrid… mais c’est plus de la presse qu’autre chose (…) Il est très content à Chelsea. Il est capitaine et enchaîne déjà sa troisième année ici. Sincèrement, ce sont les meilleures années de sa carrière et il se sent bien là-bas. »

Sous contrat jusqu’en 2032 avec Chelsea, le milieu argentin de 25 ans est au coeur d’une polémique après avoir tenu des propos inappropriés lors de la trêve internationale : « J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid… » Un discours perçu comme un appel du pied pour une arrivée au Real Madrid, qui a placé l’ancien joueur du SL Benfica sur sa short-list. Depuis, l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a décidé d’écarter son joueur.