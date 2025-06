PSG : Pau Cubarsi s’exprime sur le Golden Boy et le Ballon d’Or

Le PSG a désormais soulevé sa première Ligue des Champions, et lance sa campagne pour voir son leader, Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or. Le débat est lancé, et Pau Cubarsi s’est exprimé à ce sujet.

Cette saison le PSG a tout gagné sur le plan collectif, et pourrait placer également ses individualités sur le toit du monde. La première d’entre elles est Désiré Doué. Le jeune joueur qui fête ses 20 ans aujourd’hui et qui est entré dans l’histoire avec son doublé en finale de Ligue des Champions est en course pour le Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans au monde. Le numéro 14 du PSG est en course pour cette récompense avec le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsi. Ce dernier s’est exprimé sur les ondes de Radio Marca à ce sujet : « Il ne me volerait pas le Golden Boy. Doué a fait une magnifique finale et je pense qu’on mérite tous les deux le trophée cette saison« .

Le jeune défenseur catalan a ensuite été interrogé sur la course au Ballon d’Or 2025, qui fait énormément débat depuis le sacre du PSG en Ligue des Champions. Nos confrères espagnols ont naturellement évoqué le nom d’Ousmane Dembélé, ce à quoi Pau Cubarsi a répondu : « Cette année, il a montré son vrai niveau. Il s’est débarrassé de toutes les mauvaises choses dans sa tête, il a joué avec la bonne mentalité et il a été parfait. Il est candidat au Ballon d’Or et s’il le gagne, il le méritera« . Celui qui prendra part à la demi-finale de Ligue des Nations entre la France et l’Espagne, n’a tout de même pas manqué d’évoquer Lamine Yamal, son coéquipier en club au FC Barcelone : « Lamine aime fermer des bouches. Si des gens doutent de lui, il est encore plus motivé« . Un avertissement avant le match de jeudi et une façon de placer son compatriote dans la course au Ballon d’Or … .