PSG-Paul Pogba, une histoire de rendez-vous manqués

Recruté cet été par Monaco, Paul Pogba a très peu joué. Il ne sera pas présent demain contre le PSG, un club qu’il aurait pu rejoindre à plusieurs reprises durant sa carrière.

Le PSG possède et a vu des grands joueurs porter son maillot depuis sa création. De nombreuses stars ont aussi été pistées ou associées au PSG sans jamais porter la tunique des Rouge & Bleu. C’est le cas de Paul Pogba. L’international français, qui tente de se relancer à Monaco après un peu plus de deux ans sans jouer en raison d’une suspension pour dopage, n’a joué que trois matches pour 30 minutes de temps de jeu en raison de nombreuses blessures. Pas dans la liste de la Ligue des champions de Monaco, il ne jouera pas demain contre le PSG. Un club auquel il a souvent été associé durant sa carrière. L’hypothèse d’une arrivée à Paris, à intervalles réguliers depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011, a presque été un serpent de mer. Chaque hiver et chaque été, ou quasiment, Pogba a été de manière plus ou moins directe associé au projet du PSG. Sans que cela ne corresponde souvent à la réalité, assure L’Equipe.

Les derniers contacts datent de 2022

« Il faut se replonger dans l’histoire et faire un saut de quatorze ans en arrière pour trouver la trace d’un premier contact. À l’époque, le joueur (19 ans) est un joyau de Manchester United, encore méconnu du grand public mais déjà identifié par les directions sportives européennes. Et il n’entend pas prolonger dans le club anglais malgré la pression de Sir Alex Ferguson. La Juventus Turin, l’Inter Milan, Arsenal sont à l’affût. Le PSG qatarien en est à ses prémices, mais le nom de Pogba revient dans les discussions. Leonardo, le patron du sportif au PSG de l’époque, a identifié le potentiel phénomène. Mais, dans ce dossier, la Juventus a pris beaucoup trop d’avance depuis l’hiver 2012 pour être devancée », détaille le quotidien sportif. Longtemps, « la Pioche » se montre pourtant réfractaire à l’idée de retourner dans un cadre francilien d’où il est originaire, mais dont il pressent déjà les dangers. À l’hiver 2022, le dossier s’accélère. Pogba, victime d’une sérieuse lésion musculaire, traverse des mois compliqués à Manchester United. La Juventus se positionne. Le Real Madrid également. Les sources divergent sur l’origine de l’intérêt parisien de l’époque. À Paris, on indique que c’est le clan Pogba qui aurait alors sollicité le PSG pour lancer la piste. Quoi qu’il en soit, Leonardo, de retour aux affaires depuis trois ans, écoute. Et échange concrètement sur l’idée d’une arrivée de Pogba. À l’époque, déjà, à Paris, certains courants ont compris que la politique du tout stars touchait ses limites… Le madré dirigeant brésilien prend des rendez-vous, mesure l’envie de Pogba de rejoindre le club de la capitale. Mais, pour Paris, pas décidé à aller plus loin, les négociations s’arrêtent au bout de l’hiver, conclut L’Equipe.