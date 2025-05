PSG : Pedro Miguel Pauleta adoube Ousmane Dembélé en tant qu’avant-centre

Le PSG a organisé et répondu à son obligation UEFA du média day à 10 jours de la finale de Ligue des Champions. Pour l’occasion, la légende Pedro Miguel Pauleta était présent au centre d’entraînement du club de la capitale.

L’union sacrée est dite sous les cieux parisiens. Le Paris Saint-Germain se prépare à la plus grande semaine de son histoire avec la finale de Coupe de France et celle de Ligue des Champions à disputer. A l’occasion du média day organisé à 10 jours PSG / Inter Milan, Pedro Miguel Pauleta était présent à Poissy (78) aujourd’hui. Le Portugais s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes, évoquant l’aspect historique des échéances à venir : « Ce sont deux matchs tellement importants pour le club. La Ligue des champions est un trophée que le club attend depuis longtemps, très difficile à gagner. J’espère qu’ils vont gagner à cette deuxième opportunité. Ce sera très difficile contre l’Inter mais on a beaucoup de confiance. C’est une vraie équipe qui joue et vit bien ensemble. Aujourd’hui, tu vois que le club est plus important. Ça me donne beaucoup de confiance« . L’ancienne gloire du Paris Saint-Germain a ensuite souligné l’importance du collectif parisien : « La clé, c’est le groupe, qui a fait une très belle saison. Ils ont fait un grand championnat avec une qualité de jeu énorme« .

Si le collectif est la clé, une individualité parvient tout de même à attiré les éloges de ses pairs, et de Pedro Miguel Pauleta : Ousmane Dembélé. L’attaquant français a inscrit 33 buts et fait 13 passes décisives en 47 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Un bilan statistique qui le pousse aujourd’hui parmi les prétendants au Ballon d’Or. Un statut acquis grâce à son repositionnement dans l’axe : « Il fait super saison avec une qualité énorme. Il peut gagner un match tout seul et il a marqué beaucoup de buts cette année. En tant qu’ancien buteur, quand je vois sa qualité devant, je dis qu’il peut continuer et améliorer son nombre de buts cette saison« , a déclaré Pedro Miguel Pauleta.