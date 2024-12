Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique ne cesse de diviser parmi les suiveurs et observateurs du club de la capitale. Le technicien espagnol peut tout de même compter sur le soutien d’une légende du Paris Saint-Germain.

Sur les choix, la tactique, le management ou encore la communication, Luis Enrique ne cesse de diviser et faire débat chez les suiveurs et observateurs du Paris Saint-Germain. Un des points de discorde pour ceux qui font vivre le débat, la politique de recrutement souhaitée par l’ancien sélectionneur de La Roja. Ce dernier ne semble pas vouloir travailler avec des « stars » et mise plutôt sur le développement de potentiels. Une façon de voir et faire les choses que beaucoup lui reprochent, mais qui plaît à la légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta : « Vous croyez que Luis Enrique veut une star ? (rire) C’est pour ça que j’admire cet entraîneur, car le plus important pour lui, et pour moi aussi, ce n’est pas d’avoir une star. Il faut un joueur qui ait envie de venir jouer avec le maillot du PSG, qui ait envie de tout donner pour le club, d’intégrer un groupe, une équipe, un effectif où tout le monde va travailler ensemble pour gagner des matchs et faire grandir cette équipe. Je n’ai jamais aimé ce nom ‘star’, je n’aime pas ce mot« , a déclaré le Portugais pour au micro de nos confrères de Free Foot.