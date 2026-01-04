PSG PFC

PSG / PFC – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 janvier 2026

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Paris FC pour le derby parisien. Une rencontre importante pour rester au contact du RC Lens.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le Paris FC (20h45 sur Ligue 1+). Et pour ce match, Luis Enrique doit composer sans quelques joueurs, dont Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lee Kang-In, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye. Et pour ce derby parisien, le technicien espagnol a décidé d’aligner une équipe compétitive avec les titularisations de son trio magique dans l’entrejeu, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, et les attaquants Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le PFC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve hivernale, les Rouge & Bleu s’étaient imposés face à Fontenay (4-0) en Coupe de France. Un bon résultat annoncé ici par candide voltaire et Fox Mulder (avec les buteurs). Félicitations à eux !!!

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum4 janvier 2026

Articles similaires

PSG joie

Ligue 1 – Le PSG remporte le derby francilien face au Paris FC

4 janvier 2026
Luis enrique

PSG / Paris FC – Les compositions officielles

4 janvier 2026
Hakimi maroc

Le Maroc qualifié pour les quarts de finale, Hakimi décisif

4 janvier 2026
Le Trophée des Champions

Deux joueurs de Marseille suspendus contre le PSG

4 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page