PSG / PFC – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Paris FC pour le derby parisien. Une rencontre importante pour rester au contact du RC Lens.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le Paris FC (20h45 sur Ligue 1+). Et pour ce match, Luis Enrique doit composer sans quelques joueurs, dont Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lee Kang-In, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye. Et pour ce derby parisien, le technicien espagnol a décidé d’aligner une équipe compétitive avec les titularisations de son trio magique dans l’entrejeu, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz, et les attaquants Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le PFC ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve hivernale, les Rouge & Bleu s’étaient imposés face à Fontenay (4-0) en Coupe de France. Un bon résultat annoncé ici par candide voltaire et Fox Mulder (avec les buteurs). Félicitations à eux !!!