PSG / PFC – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Paris FC en Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 20 joueurs pour cette rencontre.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition. Pour son premier match de l’année 2026, le champion de France en titre accueille – au Parc des Princes – le Paris FC ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 17e journée de Ligue 1. Et pour ce derby francilien, Luis Enrique doit composer sans Matvey Safonov, Martin James, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, tous mentionnés dans le point médical de la semaine. À cela s’ajoutent les absences d’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus par leur sélection pour la CAN.

Une première pour Arthur Vignaud

Ainsi, un nouveau joueur fait sa première apparition dans le groupe des Rouge & Bleu. Le portier de 17 ans, Arthur Vignaud, gardien des U19, est convoqué pour cette rencontre face au PFC. De même pour Noah Nsoki, qui avait connu sa première dans le monde professionnel juste avant la trêve. Touché à l’entraînement cette semaine, Khvicha Kvaratskhelia est bien dans le groupe convoqué, tout comme les autres cadres Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Vignaud, Marin

: Chevalier, Vignaud, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Nsoki, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Nsoki, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola