PSG / PFC – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Paris FC, en conclusion de la 17e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourra s’appuyer sur ses joueurs cadres.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Et pour débuter 2026, un derby francilien attend les Rouge & Bleu au Parc des Princes. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, le club de la capitale reçoit le Paris FC (20h45 sur Ligue 1+). Un derby francilien qui doit permettre aux Rouge & Bleu de revenir à un point du leader lensois. Et pour cela, Luis Enrique peut compter sur ses joueurs cadres. En effet, seuls Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lee Kang-In, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye manqueront à l’appel.

Un trio offensif Doué-Dembélé-Barcola ?

L’occasion parfaite pour le coach parisien de relancer Lucas Chevalier, qui n’a plus pris part à un match depuis le 29 novembre dernier. Selon L’Equipe, le technicien espagnol devrait aligner sa meilleure formation avec Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes au poste de latéraux et une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est pressenti. Enfin pour l’attaque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pourrait être aligné.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent, et notamment un turnover réalisé en défense avec les titularisations d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo dans l’axe et la présence de Lucas Hernandez en latéral gauche. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu pourrait être préféré à Fabian Ruiz, selon le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha (c), Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola

(Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – J.Neves, Vitinha (c), Mayulu – Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable du PFC : Trapp – Sangui, Mbow, Otavio, De Smet (ou Kolodziejczak), Ollila – Marchetti, A.Camara, M.Lopez (c) – Ikoné, Geubbels

Les compositions probables de PSG / PFC (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / PFC (Le Parisien)