PSG / PFC – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a débuté son année 2026 en s’adjurant le derby francilien face au Paris FC (2-1). Un succès marqué par les retours en forme de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Quarante-sept ans après, le PSG et le Paris FC se sont affrontés en championnat. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu l’ont emporté 2-1 grâce à des réalisations de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Un succès important qui permet de rester au contact du leader, le RC Lens, et de prendre ses distance sur l’OM. Et ce premier match de l’année 2026 aura permis aux attaquants parisiens de se mettre en évidence.

Dembélé et Doué au top, Pacho solide, Nuno Mendes actif

Premier buteur de la soirée, Désiré Doué est apparu en jambes sur la pelouse du Parc des Princes et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe. « Depuis son retour, il laisse toujours une trace statistique sur ses matches. Son 6e but en 13 rencontres cette saison dit tout de sa confiance devant la cage. Mais l’ex-Rennais, très mobile, apporte tellement plus… Il a cherché le duel en un-contre-un et en est sorti souvent vainqueur. Il a retrouvé des sensations athlétiques évidentes. L’enchaînement des matches va lui permettre de gommer son déchet technique. » Même notation pour Nuno Mendes (7/10), très actif dans son couloir gauche. « Il y a tout eu dans son match : des jambes pour revenir couper les attaques adverses, une performance défensive élevée et une présence offensive remarquée, en étant à la fin de certaines actions (16e, 45e+2, 67e). »

Autre buteur de la rencontre, Ousmane Dembélé retrouve aussi de bonnes sensations physiques et a signé sa meilleure performance de la saison. « Plus titulaire en Ligue 1 depuis le 29 octobre, le Ballon d’or a signé une partie pleine. Très mobile et souvent intercalé entre les lignes, le numéro 10 a été à l’origine de la grande majorité des opportunités parisiennes grâce à son sens de la passe (19e, 31e) et son génie comme cette superbe talonnade pour Mayulu (42e). Son abnégation a été récompensée par un but marqué avec l’aide de Mbow (53e). Une prestation qui donne de l’espoir pour la suite. », salue Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. Et dans le secteur défensif, le PSG peut toujours s’appuyer sur la solidité et sérénité de Willian Pacho, qui reçoit également la note de 7/10. « Le défenseur équatorien a été fidèle à lui-même : dominant et puissant. Le gaucher s’est régalé face aux attaquants du PFC qu’il a muselés grâce à son physique (36e). Sa récupération de balle dans sa propre surface débouche sur le but de Dembélé (53e). Trop fort, tout simplement, pour le Paris FC. »

En revanche, quelques joueurs n’ont pas affiché leur meilleur visage ce dimanche soir à l’image d’Illia Zabarnyi, noté 4/10 dans L’Equipe. « L’Ukrainien n’a rien eu à faire, avant une double erreur de jugement : d’abord en laissant partir Gory dans son dos, puis en perdant son duel et en concédant le penalty de l’égalisation (49e). Dans l’ensemble, le défenseur s’est montré fébrile. » Senny Mayulu ne s’est pas non plus montré à son avantage dans un poste inhabituel d’ailier gauche. « Préféré à Barcola dans un couloir gauche où il n’a pas souvent l’habitude d’évoluer, le Titi parisien a été un peu plus en dedans. Imprécis techniquement (7 ballons perdus à la mi-temps), il a eu du mal à jouer dans le bon tempo et à faire des différences notables, à l’exception de cette frappe repoussée par Trapp (31e) », analyse LP, qui lui donne la note de 4/10.

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 4, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – J.Neves 4, Vitinha 6, F.Ruiz 5 – Doué 7, Dembélé 7, Mayulu 5 / Luis Enrique 7 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 5.5, Pacho 7, Nuno Mendes 7 – J.Neves 6, Vitinha 5.5, F.Ruiz 5 – Doué 7, Dembélé 7, Mayulu 4