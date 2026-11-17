Ce mardi après-midi, Dro Fernandez était titulaire avec l’équipe U19 de l’Espagne. Le milieu de terrain du PSG a dû quitter les terrains dès la 31ᵉ minute. Mais il ne souffrirait de rien de grave.

Convoqué avec l’équipe U19 de l’Espagne, Dro Fernandez était titulaire ce mardi après-midi contre la Finlande lors des Qualifications à l’Euro U19 2027. Le milieu de terrain du PSG n’a joué que 31 minutes avant de sortir. Aucune explication n’a été donnée sur cette sortie prématurée, l’ancien du FC Barcelone ne semblant pas être blessé. Sport indique que le PSG craignait que son numéro 27 revienne de la trêve internationale avec une blessure.

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Buteur avant de sortir

Mais selon les informations du quotidien sportif espagnol, il ne faut pas s’inquiéter pour le milieu de terrain du PSG. En effet, Dro Fernandez ne souffrirait que de gênes musculaires. À son retour à Paris, il devrait être examiné pour en savoir plus sur cette possible blessure. Avant de sortir sur blessure, le joueur du PSG avait participé à la très large victoire de l’Espagne U19 contre la Finlande U19 (0-8) avec le but de l’ouverture du score (20e). Avec ce succès, les Espagnols ont conservé leur première place, prenant trois points d’avance sur son adversaire du jour.