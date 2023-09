PSG – Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé ?

Malgré sa large victoire contre Marseille ce soir (4-0), le PSG a aussi une pensée pour Kylian Mbappé. Sorti sur blessure lors de la première mi-temps, l’attaquant ne souffrirait de rien de grave.

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du PSG avec huit buts en six rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a marqué un coup d’arrêt ce dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre du Classico largement remporté par les Rouge & Bleu (4-0). Touché à la cheville sur la faute qui a amené le but somptueux d’Achraf Hakimi sur coup franc direct, l’attaquant a quitté le terrain pour se faire soigner. Il a fait son retour sur la pelouse avant de demander le changement quelques minutes plus tard. Au micro de Prime Video, Luis Enrique s’est montré rassurant au moment d’évoquer son numéro 7.

Un coup plutôt qu’une torsion

Le média a réussi à récolter quelques informations au sujet de la blessure du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Prime Video indique que des premiers échos du vestiaire, il n’y aurait rien de trop grave pour le capitaine de l’équipe de France. Le diffuseur du championnat a également pu capter des images de l’entrée dans les vestiaires de Kylian Mbappé, qui explique au médecin du club : « J’ai mal de ouf. » David Aiello, journaliste bord terrain, explique également que l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (sept buts) avait dès le début de la rencontre un strap qui le serait énormément. Et quand il est sorti la première fois, il se plaignait de ce strap-là. Le pied était bien marqué au niveau du coup qu’il a reçu. A priori, on parle d’un coup et pas d’une torsion qui serait un peu plus inquiétante, conclut Prime Video.