PSG : Plus de tifos au Parc des Princes en 2024

Après le déploiement du tifo pro-Palestine lors du match de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atletico, le club a décidé d’interdire les tifos au Parc des Princes en 2024.

A l’occasion du match de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atlético, un tifo a été dressé par le virage Auteuil en hommage à la cause palestinienne : « Free Palestine. La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde ». Des écrits qui, visiblement, ont fait polémique. Cependant, la position de l’UEFA est tombée et semble claire : pas de sanction. En effet, selon le porte parole de l’UEFA, « il n’y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis« , rapporte l’AFP. Aucune procédure ne sera donc engagée contre le PSG. Mais l’affaire n’était pourtant pas classée. Hier, RMC Sport rapportait que le PSG avait décidé d’interdire l’accès au Parc des Princes au Collectif Ultras Paris (CUP) en dehors des jours de match, et ce, pour une durée indéterminée. À l’issue d’une réunion au ministère de l’Intérieur, à laquelle ont participé le président de la FFF, Philippe Diallo, et le directeur général du club parisien, Victoriano Melero, le gouvernement a émis plusieurs recommandations, dont l’interdiction des tifos !

Une décision radicale

Suite à toute cette polémique, Le PSG a décidé de prendre une décision radicale : selon les informations de France Bleu Paris et de RMC Sport, les tifos sont désormais interdits au Parc des Princes en 2024. Le club de la capitale a donc décidé de suivre la recommandation du gouvernement. Quelle sera la réaction du CUP et des supporters en général ? Affaire à suivre…