PSG – Plusieurs cadres laissés au repos contre Le Havre ?

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans cinq joueurs, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Joao Neves, blessés. Avec l’enchaînement des matches, Luis Enrique pourrait être amené à faire tourner son effectif, et faire souffler certains de ses cadres.

Deuxième titularisation pour Dro Fernandez ?

Le Parisien indique que le coach du PSG devrait tout de même aligner Matvey Safonov dans les buts. Le gardien russe devrait être défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche et une charnière centrale Illia Zabarnyi-Lucas Beraldo. Les trois derniers cités enchaîneraient une deuxième titularisation de suite en Ligue 1. Au milieu de terrain, avec les forfaits de Joao Neves, Senny Mayulu et Fabian Ruiz, qui est forfait pour la manche aller selon le quotidien francilien, Luis Enrique devrait aligner Dro Fernandez et Kang-in Lee aux côtés de Vitinha, qui enchaînerait et porterait le brassard de capitaine en l’absence dans le onze de Marquinhos et Achraf Hakimi. Enfin en attaque, Bradley Barcola, dans le couloir gauche, devrait être associé à Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye. Un clin d’œil du destin pour le titi, qui avait été titularisé pour la première fois avec le PSG lors de la première journée de la saison dernière sur la pelouse du stade Océane.