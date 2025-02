PSG : Plusieurs officialisations ce soir au Parc des Princes

Le PSG va officialiser les prolongations de Luis Enrique, Vitinha, Nuno Mendes, et Achraf Hakimi ce vendredi soir lors de la réception de l’AS Monaco.

Le PSG a frappé fort en sécurisant l’avenir de plusieurs de ses cadres avec une série de prolongations majeures. Achraf Hakimi et Vitinha, devenus des pièces maîtresses sous Luis Enrique, ont prolongé leur aventure parisienne jusqu’en 2029. Le latéral marocain s’est imposé comme un taulier de l’effectif, tandis que le milieu portugais est devenu la véritable plaque tournante du jeu parisien. Nuno Mendes, après des négociations compliquées et l’intérêt de clubs étrangers, a lui aussi trouvé un accord pour rester à Paris jusqu’en 2030. Les jeunes Naouef El Hannach et Yoram Zague ont aussi prolongés. Enfin, le technicien espagnol, en poste depuis 2023, a prolongé jusqu’en 2027, garantissant une stabilité précieuse sur le banc et confirmant le projet ambitieux du club de la capitale.

Fête au Parc ce soir

Selon Loïc Tanzi, le PSG devrait officialiser les prolongations de contrat de ses cinq joueurs ce soir devant son public du Parc des Princes, lors de la réception de l’AS Monaco pour la 21e journée de Ligue 1 McDonald’s. Par ailleurs, Fabrice Hawkins rapporte que Luis Enrique sera également au cœur de cette célébration, puisque sa prolongation sera aussi annoncée. Ces grandes nouvelles promettent de ravir les supporters Rouge & Bleu.