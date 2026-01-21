PSG – Plusieurs retours à l’entraînement du jour

Au lendemain de la défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions, les Parisiens ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec plusieurs joueurs de retour.

Le PSG devra rapidement se ressaisir après sa défaite face au Sporting CP (2-1) en Ligue des champions. Au lendemain de ce revers cruel, les hommes de Luis Enrique se sont entraînés au Campus PSG ce mercredi après-midi. Et le coach parisien a pu compter sur le retour de plusieurs joueurs indisponibles ces dernières semaines.

À lire aussi : Lee Kang-in ne compte pas quitter le PSG cet hiver

Hakimi, J. Neves, Lee et Mbaye de retour à l’entraînement

En effet, comme rapporté par Le Parisien, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye ont retrouvé leurs coéquipiers après avoir disputé la Coupe d’Afrique des Nations avec leur sélection. « Une batterie de tests va logiquement être effectuée pour établir avec précision leur condition. » Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le PSG a confirmé le retour de l’international sénégalais à l’entraînement du jour.

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle du jour. En effet, on peut également apercevoir Lee Kang-In et João Neves aux côtés de leurs partenaires. Victime d’une blessure à la cuise, l’international sud-coréen était absent depuis le match de Coupe intercontinentale le 17 décembre dernier. Concernant le milieu portugais, il avait manqué les deux dernières rencontres en raison d’une gêne musculaire. Quatre retours qui seront importants avant les échéances à venir en Ligue 1 et Ligue des champions. Pour rappel, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce vendredi en Ligue 1 avant de recevoir Newcastle mercredi prochain pour son dernier match de phase de ligue de la Ligue des champions.

Tournés vers le déplacement à Auxerre ce vendredi ! 👊#AJAPSG pic.twitter.com/M07kM4XYRj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 21, 2026