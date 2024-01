PSG : Pourquoi Gonçalo Ramos peine à faire son trou ?

Le PSG a recruté Gonçalo Ramos au cours de l’été 2023 et le joueur ne parvient pas à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique. Cependant, depuis le Portugal, son pays d’origine, des explications commencent à se faire entendre.

Lors du mercato estival 2023, le PSG est allé chercher Gonçalo Ramos à Benfica contre la somme de 65 millions d’euros, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Depuis, l’attaquant portugais a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 4 buts et 1 passe décisive. Cependant, le joueur de 22 ans ne compte que 888 minutes passées sur le pré, tant il peine à s’assurer une place de titulaire et faire son trou dans l’effectif. Les difficultés de Gonçalo Ramos trouvent des explications au Portugal. En effet, nos confrères du quotidien Record avancent l’état de forme de l’attaquant comme un problème majeur, et ce, depuis la fin de la saison dernière. Le Paris Saint-Germain aurait donc recruté le joueur en connaissance de cause.

Le journal lusitanien affirment qu’à la fin de la saison dernière, Gonçalo Ramos aurait été touché par un virus ayant eu pour conséquence une perte de poids significative de 6kg. Dans ce contexte là, au moment de recruter l’attaquant, le Paris Saint-Germain aurait fait appel à l’aide de Benfica pour remettre en forme sa nouvelle recrue. Un paramètre qui expliquerait aujourd’hui, selon Record, le manque de temps de jeu et la méforme de Gonçalo Ramos.