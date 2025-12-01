PSG – Pourquoi Luis Enrique a accordé trois jours de repos à ses joueurs

Malgré la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé d’accorder trois jours de repos à ses joueurs.

Luis Enrique l’a reconnu lui-même en conférence de presse d’après-match. Le PSG a livré sa plus mauvaise prestation de la saison sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Une défaite méritée dont a profité le RC Lens pour occuper la place de leader de Ligue 1. Désormais, les Rouge & Bleu auront la semaine pour préparer la réception du Stade Rennais (samedi à 21h05 sur Ligue 1+), à l’occasion de la 15e journée de championnat.

S’aérer l’esprit avant les dernières échéances de 2025

Mais les Parisiens retrouveront le chemin de l’entraînement mercredi dans l’après-midi. En effet, Luis Enrique a décidé d’accorder trois jours et demi de repos à ses joueurs. Une décision prise bien avant de connaître le résultat face à l’AS Monaco, comme le rapporte Le Parisien. Si face à la presse, le technicien espagnol n’a pas voulu expliquer cette défaite en Principauté par un état de fatigue de son groupe, « en privé, il reconnaît aisément que ses joueurs n’étaient pas au point physiquement samedi et que la fatigue était évidente chez certains d’entre eux. » Le staff a fait le constat que la deuxième période intense disputée face à Tottenham en Ligue des champions a laissé des traces chez certains joueurs.

Cette période repos est donc la bienvenue et a été appréciée par l’effectif parisien. « Luis Enrique, lui, la considère essentielle pour permettre aux joueurs de revenir avec davantage de fraîcheur physique, bien sûr. Mais il met surtout l’accent sur l’importance d’une ‘déconnexion’ mentale chez ses hommes pendant ces trois jours et demi. L’Espagnol espère les voir s’aérer l’esprit, changer d’air et prendre leurs distances avec le football afin de revenir avec le plus d’envie possible avant d’aborder la dernière ligne droite de l’année », explique LP. Si le PSG peut profiter de cette semaine à un match, le rythme s’accélèrera par la suite avec cinq rencontres à disputer en quinze jours (Rennes, Bilbao, Metz, Coupe intercontinentale et Coupe de France).