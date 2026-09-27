PSG – Premier aperçu du design du maillot domicile 2027-2028

Alors que la saison 2026-2027 a débuté il y a quelques semaines, le prochain exercice est déjà en préparation, notamment en ce qui concerne les designs des futurs maillots du PSG.

En plus de ses excellents résultats récents, le PSG marque aussi son territoire dans d’autres secteurs, à l’image du merchandising. Depuis plusieurs saisons, le club de la capitale propose quatre jeux de maillots, avec notamment le rayonnement international de son partenariat avec la marque Jordan Brand. Et alors que les maillots de la saison 2026-2027 cartonnent, les designs des tuniques de l’exercice 2027-2028 commencent déjà à se dévoiler.

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Un style Hechter revisité

Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé un premier aperçu du maillot domicile pour la prochaine saison. Cette tenue sera d’un « bleu vif » qui réinterprète le style Hechter, avec un rouge flou et de subtiles bordures blanches. « Un col rabattu blanc classique et le Swoosh Nike blanc complètent le devant, où l’écusson du club en couleurs et le logo du sponsor principal, Qatar Airways, sont apposés », précise le site. Cependant, ce design pourrait encore subir quelques modifications avant sa sortie officielle jusqu’à sa sortie officielle, qui devrait avoir lieu en mai 2027

Image : Footy Headlines