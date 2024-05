PSG : Premier contrat pro imminent pour Senny Mayulu

Le mercato estival 2024 approche à grands pas et le PSG affine d’ores et déjà son effectif pour la saison 2024/2025. Pour se faire, les dirigeants parisiens ont la volonté claire de sécuriser l’avenir des joueurs formés sous leurs couleurs.

Au cours de cette saison 2023/2024, le PSG a vu certains jeunes pointer le bout de leur nez, à l’image de Senny Mayulu. Celui qui fête ses 18 ans ce vendredi 17 mai, a eu l’occasion sous les ordres de Luis Enrique de faire ses première apparitions avec les professionnels du Paris Saint-Germain, son club formateur. En effet, le titi parisien compte sept rencontres de Ligue 1, et deux en Coupe de France. Pour un total de neuf matchs toutes compétitions confondues dans la cour des grands, le milieu offensif dresse un bilan de un but et une passe décisive. Le natif du Blanc-Mesnil (93) a su gagner la confiance de Luis Enrique, en témoigne les propos du technicien espagnol à son égard le 26 avril dernier en conférence de presse : « Mayulu, c’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery ; ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur« .

La signature programmée

S’il était annoncé sur les tablettes de différents clubs en Europe, Senny Mayulu devrait bien s’inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, l’actuel numéro 41 Rouge & Bleu « va signer un contrat professionnel de cinq ans lundi prochain« . C’est ainsi que Senny Mayulu sera lié contractuellement à son club formateur jusqu’en 2029. Toujours selon les indiscrétions d’RMC Sport, les proches du joueur se trouveraient actuellement en Autriche afin d’assister à une rencontre de Fally Mayulu, grand frère de Senny, et joueur du Rapid Vienne. Un léger contretemps qui explique que le titi du PSG ne peut pas fêter ses 18 ans en signant son premier contrat professionnel.