Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte le Stade de Reims en Ligue 1 avec pour ambition de conserver sa place de leader.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi soir. Après sa victoire étriquée face à Girona (1-0) en Ligue des champions en milieu de semaine, le club de la capitale se déplacait sur la pelouse du Stade de Reims dans le cadre de la 5e journée du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner à certains postes. Le technicien espagnol avait notamment réservé une surprise avec une défense à trois et un rôle de piston pour Warren Zaïre-Emery. De leur côté, Désiré Doué et Randal Kolo Muani connaissaient leur première titularisation de la saison et avaient une belle carte à jouer.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première mi-temps a été très difficile pour les Parisiens. Avec un système de jeu difficilement compréhensible, les Rouge & Bleu concèdent l’ouverture du score dès la 9ème minute par Nakamura. Hormis exploits individuels de Désiré Doué ou encore Lee Kang-in, il ne se passe pas grand chose. Les joueurs ne semblent pas comprendre leur rôle dans une sorte de 3-3-4, qui voit « RKM » être sur le côté droit de l’attaque et Zaire-Emery alterner entre le poste de latéral droit et de milieu de terrain.

En deuxième mi-temps, Luis Enrique replace ses joueurs à leur poste habituel et semblent plus à l’aise collectivement sans être pour autant dangereux. L’entraineur espagnol réussit un coaching gagnant en faisant entrer Ousmane Dembele à la place de Désiré Doué, touché à la cheville. L’international français ne s’est pas fait attendre, puisqu’il égalise… sur son premier ballon touché après une merveille de centre de Joao Neves ! Le PSG poursuit sa maitrise dans le jeu mais concède le match nul malgré une immense occasion rémoise dans les derniers instants de Sangui qui voit sa frappe toucher la barre transversale de Matvey Safonov.

Score final 1-1, le Paris Saint-Germain reste invaincu dans ce début de saison, mais sa série de victoire d’affilée s’arrête à 5. Rendez-vous vendredi prochain face au Stade Rennais au Parc des Princes.

Le fil du match

0′ C’est parti entre le PSG et Reims !

2′ On ne va pas se mentir, on a du mal à voir qui joue où dans cette compo parisienne…

10′ Ouverture du score par le Stade de Reims par Nakamura qui profite d’un bon mouvement collectif pour tromper Safonov. 1-0

20′ Quel arrêt de Diouf devant Lee Kang-in qui reprend un bon centre en retrait ! Paris pousse !

33′ Belle ouverture en profondeur de Beraldo pour Doué qui arrive à pousser le ballon mais dévié par Diouf en corner !

35′ Quel festival de Désiré Doué qui élimine 3 joueurs et frappe de l’extérieur de la surface de réparation mais c’est bien repoussé par Diouf. L’espoir français reprend la balle quelques instants plus tard pour essayer de trouver Lee Kang-in au second poteau mais la balle file en dehors des limites du terrain.

45′ Mi-temps entre le PSG et Reims. Paris est mené au score malgré quelques bonnes situations (0-1). Que doit changer Luis Enrique à la pause ?!

46′ C’est reparti dans ce match !

50′ Paris semble mieux collectivement dans ce début de deuxième période sans être pour autant dangereux.

52′ Désiré Doué reste au sol après un coup reçu à la cheville, qui a un peu tourné. Mais il se relève après un coup de la « bombe magique ».

53′ Dommage Barcola ! Sa tête passe au-dessus après un bon centre de Lee Kang-in.

60′ Quelle frappe rémoise qui frôle la lucarne de Safonov ! C’était chaud

64′ Désiré Doué est remplacé par Ousmane Dembélé. L’international espoir semble touché à la cheville.

67′ BUUUUUT DE DEMBELE !!!!!! L’INTERNATIONAL FRANÇAIS SURGIT AU 2E POTEAU APRÈS UN BON CENTRE DE JOAO NEVES !!! 1-1

71′ Vitinha, qui a aussi reçu un coup, est remplacé par Fabian Ruiz. Qu’avez-vous pensé du match de « Viti » ?!

82′ Nouveau centre magnifique de Joao Neves pour Dembele, mais sa tête passe au-dessus du cadre !

83′ Double changement parisien : Lee Kang-in et Beraldo sont remplacés par Senny Mayulu et Nuno Mendes

Feuille de match Stade de Reims / PSG

5e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Hamid Guenaoui et Christian Guillard