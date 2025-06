PSG : Presnel Kimpembe affiche les ambitions pour la Coupe du Monde des Clubs !

Au terme d’une saison 2024 / 2025 le PSG s’est envolé pour les Etats-Unis, afin de disputer la Coupe du Monde des Clubs. Après avoir remporté tous les trophées possibles, Presnel Kimpembe et ses coéquipiers ne semblent pas rassasiés.

Dans la foulée de la victoire en Ligue des Champions, une grande majorité des joueurs du groupe de Luis Enrique ont rejoint les rangs de leur sélection nationale. Un calendrier infernal qui ne permet pas de voir le bout du tunnel, et se poursuit aujourd’hui avec cette nouvelle compétition : la Coupe du Monde des Clubs. Malgré l’enchaînement des matchs, l’état d’esprit est toujours bon au Paris Saint-Germain : « On est au top ! La Coupe du Monde des Clubs est une compétition qui est importante pour nous. On vient avec des objectifs très clairs : aller le plus loin possible et la gagner. Nous sommes tous prêts pour ce nouveau challenge« , confie Presnel Kimpembe au micro des médias du PSG. Le défenseur et titi parisien a également affirmé les ambitions du club de la capitale sur le sol américain : « C’est un nouveau challenge, un nouvel objectif. Nous sommes des compétiteurs. On aime ça, on aime la gagne. On va se préparer au mieux pour pouvoir ramener ce nouveau trophée« .

A lire aussi – Luis Enrique : « C’est le moment de retrouver la compétition et d’aller décrocher la Coupe du Monde des Clubs »

Pour la première édition de la Coupe du Monde des Clubs, c’est donc aux Etats-Unis que se disputera ce nouveau trophée, et à Los Angeles plus précisément que les Parisiens ont posé leurs valises. Presnel Kimpembe et ses coéquipiers disputeront deux matchs au mythique Rose Bowl Stadium : « On s’attend à une grosse ambiance. Nous savons que c’est un stade mythique ici. On aime ça, la ferveur, la chaleur et l’ambiance ! Nous sommes préparés à ça et nous allons tout faire pour faire de bons matches« .