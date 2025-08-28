PSG – Prêt avec option d’achat pour Soler à la Real Sociedad

Carlos Soler, encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, se dirige vers la Real Sociedad. Il devrait être prêté avec option d’achat au club basque.

Prêté la saison dernière à West Ham, Carlos Soler n’a pas convaincu le club anglais. Il est donc revenu au PSG, avec qui il a encore un contrat jusqu’en juin 2027. Pas dans les plans de Luis Enrique, il s’entraînait avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu en attendant de se trouver un point de chute. Ce dernier devrait être la Real Sociedad. Associé à plusieurs équipes cet été, l’international espagnol devrait bien rejoindre le club basque avant la fin du mercato.

La Real Sociedad prendra en charge l’intégralité du salaire de Soler

Ces dernières heures, les modalités de son arrivée étaient discutées. Le PSG et la Real Sociedad parlaient d’un possible transfert définitif pour l’ancien valencian. Mais selon les informations de Loïc Tanzi, on se dirigerait plus vers un prêt avec option d’achat pour Carlos Soler. En effet, le journaliste explique que le club espagnol n’est pas certain de débloquer les fonds nécessaires au transfert avant la fin du mercato. En contrepartie, la Real Sociedad prendra en charge l’intégralité du salaire de Carlos Soler lors de son prêt. De son côté, Fabrizio Romano, dans son émission DAZN Transfer by Fabrizio Romano, confirme que Carlos Soler va rejoindre la Real Sociedad sous la forme d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Malgré cela, le club espagnol considère Carlos Soler comme un élément de son avenir. Il y a donc de fortes chances que la Real Sociedad le recrute définitivement dans les prochains mois. Fabrizio Romano conclut en indiquant que Carlos Soler devrait prendre la direction de l’Espagne ce jeudi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat.