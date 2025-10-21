PSG : Processus de reprise accéléré pour Ousmane Dembélé !

A l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG retrouve Ousmane Dembélé dans son groupe. L’international français semble avoir récupérer au mieux, et plus rapidement que prévu.

Le 5 septembre dernier sur la pelouse du Stade Miejski en Pologne, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure lors de Ukraine – France a peu près 30 minutes après être entré en jeu. Touché à l’ischio, le numéro 10 du PSG est en convalescence depuis, et est passé par le centre Aspetar au début de ce mois d’octobre. Un processus de récupération qui permet aujourd’hui au Ballon d’Or 2025 de faire son retour à la compétition à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Selon les informations d’Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, le séjour de 5 jours d’Ousmane Dembélé au centre Aspetar de Doha au Qatar a été ressenti comme le double par l’international français « tant cela a accéléré son processus de reprise« .

L’attaquant du PSG a pu bien profiter des installations sur place. Ce dernier « a longuement échangé ces derniers jours avec Luis Enrique sur son ressenti« . Des échanges qui ont mener à la convocation d’Ousmane Dembélé avec le groupe pour le déplacement à la BayArena de ce mardi soir (21h sur Canal +), ce qui peut laisser présager quelques minutes de jeu au moins, en fonction du scénario du match, et des sensation du joueur jusqu’à l’échauffement.