PSG / PSV Eindhoven – L’arbitre de la rencontre désigné

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le PSV Eindhoven en Ligue des champions. L’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre. Il s’agit de Glenn Nyberg.

Après une victoire et une défaite, le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la ferme intention de renouer avec le succès pour relancer sa saison européenne. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, seul Randal Kolo Muani est incertain pour cette rencontre contre le PSV Eindhoven. Ce match – au Parc des Princes – qui compte pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions sera arbitré par Monsieur Glenn Nyberg.

L’arbitre suédois de 36 ans sera assisté par Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist. Kristoffer Karlsson officiera en tant que quatrième arbitre alors que la VAR a été confiée à Stuart Attwell et David Coote. Monsieur Glenn Nyberg sera au sifflet d’un match du PSG pour la deuxième fois de sa carrière. C’était lui qui a arbitré le dernier match de poules de la saison dernière entre le Borussia Dortmund et les Rouge & Bleu, avec le but égalisateur de Warren Zaïre-Emery qui a permis au club de la capitale de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1). Cette saison, il a arbitré trois rencontres pour sept cartons jaunes distribués et sifflé deux penaltys.