Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Et Luis Enrique pourra s’appuyer sur la quasi intégralité de son effectif.

Le PSG aborde le premier match important de sa semaine. Après une victoire et une défaite en C1, les joueurs de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur ce mardi soir au Parc des Princes face au PSV Eindhoven. Afin de se relancer dans ce championnat européen, le club parisien devra empocher les trois points avant des affiches plus importantes en Ligue des champions dans les semaines à venir (Atlético de Madrid, Bayern Munich…). Et pour cette rencontre, le technicien espagnol pourra compter sur un effectif presque au complet.

À lire aussi : PSG / PSV – les compositions probables selon la presse

Kolo Muani de retour dans le groupe

De retour aux séances collectives, Presnel Kimpembe est encore trop juste pour retrouver le groupe parisien. Il sera donc absent, tout comme Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Touché à la cheville la semaine passée et forfait face au RC Strasbourg (victoire 4-2), Randal Kolo Muani était incertain pour cette rencontre malgré sa présence à l’entraînement de ce lundi. Mais finalement, l’international français sera apte pour cette rencontre. Voici le groupe retenu par Luis Enrique pour cette confrontation face au PSV Eindhoven.

Le groupe du PSG